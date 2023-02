Sergio Busquets, leggenda del Barcellona, è vicino all’addio. Il suo contratto è in scadenza questa estate e il catalano sta pensando ad un’esperienza fuori dalla Spagna. Come riportato dal tabloid inglese The Sun, l ‘Al Nassr ha contattato il club blaugrana per offrire una possibilità di trasferimento gratuito in estate, che vedrebbe il centrocampista unirsi a Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.