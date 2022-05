COMUNICADO OFICIAL:



El @valenciacf desmiente rotundamente que tenga un acuerdo o que exista negociación con el @fcbarcelona_es para el traspaso de @Carlos10Soler — Valencia CF (@valenciacf) May 2, 2022

Un giallo di mercato. Il quotidiano sportivo As questa mattina parla disulla base di 20 milioni di euro, ma los Chés con un duro comunicato pubblicato sui canali social hanno smentito categoricamente l'accordo: "In riferimento alla notizia pubblicata da As, il Valencia smentisce categoricamente un accordo o una trattativa con il Barcellona per Carlos Soler". In scadenza nel 2023, il centrocampista classe 1997 in questa stagione ha segnato 12 gol in 34 partite tra Liga e Coppa del Re.