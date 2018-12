Secondo l'Equipe, oltre a Barcellona e Tottenham anche il Liverpool non è ancora uscito dalla contesa per il centrocampista classe '95 Adrien Rabiot, il cui contratto scade il prossimo giugno. Nella giornata di ieri, i blaugrana hanno emesso un comunicato per confermare l'interesse per il giocatore ma smentendo qualsiasi accordo.