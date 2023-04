Franck Kessié non ha avuto l'impatto che tutti speravano al Barcellona, anche se nelle ultime partite è stato una pedina fondamentale per il centrocampo di Xavi Hernandez. L'ivoriano è uno degli oggetti di mercato più richiesti e sono tanti i club su di lui. Secondo Sport, l'ultimo a muovere dei passi verso l'ex Milan è la Juventus. La Vecchia Signora vuole rafforzare il centrocampo visto lo scarso rendimento di Leandro Paredes, che non verrà riscattato dal PSG al termine di questa stagione.