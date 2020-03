Il Barcellona prepara l'assalto a Lautaro Martinez, ma l'Inter prende tempo. Secondo Tuttosport, per i dirigenti nerazzurri è "fantacalcio" parlare ora di una trattativa fra i due club. Intanto in Spagna scrivono che i catalani sono pronti a mettere sul piatto alcune contropartite tecniche fra Vidal, Coutinho, Nelson Semedo e Arthur per arrivare a una valutazione complessiva da 150 milioni di euro per l'attaccante argentino.