Ai microfoni di RAC1, l’attaccante del Barcellona Luis Suarez ha parlato della possibilità di vedere Xavi, oggi sulla panchina dell’Al Sadd, alla guida dei Blaugrana: “Xavi sta crescendo tanto come allenatore, qui sarebbe il benvenuto ma è una decisione che spetta al club. La dirigenza ha optato per Quique Setien, che è un altro ottimo allenatore. Vedremo cosa succederà in futuro”.