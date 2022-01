Il giornale spagnolo Sport riporta che ci potrebbe essere una svolta dopo l'incontro di ieri tra gli agenti di Ousmane Dembélé e l'allenatore del Barcellona, Xavi. Muossa Sissoko e ​Marco Lichsteiner, agenti del classe '97, avrebbero rassicurato il tecnico spagnolo ribadendo che l'esterno francese è totalmente concentrato sul Barça e che il suo obbiettivo è quello di rinnovare il contratto in scadenza. Questo porterebbe ad una svolta nelle trattative per prolungare il contratto in scadenza (giugno 2022) dell'ex Borussia Dortmund.