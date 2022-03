Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell'Ajax, è una delle opzioni monitorate dal Barcellona per il ruolo di erede di Jordi Alba. L'argentino ha rilasciato un'intervista a TNT Sports che lascia pochi dubbi sulla sua volontà: "Il Barça? C'è stato interesse, i due club hanno parlato ma non hanno trovato un accordo. Ora credo che in giugno sarà più semplice".