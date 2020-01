Brutta tegola in casa Barcellona, l’operazione di Suarez (fuori per 4 mesi) costringe il club a tuffarsi sul mercato per trovare subito un sostituto. Secondo Mundo Deportivo, la lista dei nomi è lunga: Gabigol del Flamengo (di proprietà dell’Inter), Carlos Vela dei Los Angeles Galaxy, Donyel Malen del Psv, Victor Osimhen del Lille, Rafael Leao del Milan e Ezequiel Avila dell’Osasuna.