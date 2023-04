Appena nove gol subiti in campionato e porta mantenuta inviolata in ben 23 occasioni, come Claudio Bravo nel 2014/15. Una stagione davvero incredibile per Marc-André ter Stegen, estremo difensore del Barcellona, che ora va a caccia del record stabilito nei cinque maggiori campionati europei: 24 clean sheet, come solo Petr Cech (Chelsea, 2004/2005) e Jan Oblak (Atletico Madrid, 2015/2016) sono riusciti a fare in passato. Proprio Cech detiene anche il record del minor numero di reti subite in un torneo: 15, sempre nella stagione 2004/05, quando alla guida dei londinesi c'era José Mourinho.