Barcellona, ter Stegen: 'Meret alto livello. Abbiamo perso giocatori importanti, col Napoli sarà equilibrata'

Giovanni Annunziata, inviato

Domani in campo a Montjuic ci saranno Barcellona e Napoli, fischio d'inizio alle ore 21:00 per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Conferenza stampa pre gara, ecco le parole, dal Ciutat Esportiva Joan Gamper, del portiere dei catalani, ter Stegen:



CAMBIO ALLENATORE NAPOLI - "Noi facciamo il nostro percorso, se hanno cambiato allenatore non ci riguarda. Dobbiamo giocare a calcio e fare il nostro".



QUANTO CONTA IL PASSAGGIO DEL TURNO? - "Dobbiamo concentrarci sul calcio, sulla partita. Se non lo facciamo, sbagliamo. Conta il risultato. Vogliamo passare il turno. Ci occupiamo del nostro obiettivo e daremo il massimo per passare il turno".



CUBARSÍ - "Cubarsí è giovane, sta facendo un lavoro spettacolare. Incredibile. Poi è una persona molto alla mano. Sempre aperta ai miglioramenti, a collaborare, a lavorare. È all'inizio della sua carriera, può migliorare tantissimo. È il momento di accumulare minuti, giocare, migliorare. Già ora è in una forma incredibile e dobbiamo utilizzarlo al massimo".



IMPORTANZA DELLA GARA - "Viviamo un buon momento e vogliamo superare il turno. C'è tanta voglia, allegria di giocare la Champions. Tutti i calciatori vogliono sentire quest'inno, siamo entusiasti e vogliamo sia un successo".



LA CHAMPIONS - "Non abbiamo raggiunto nessun'altra finale dopo quella di tanti anni fa. Gareggiando in una nuova Champions ci provo sempre ad arrivare in finale. Però pensiamo a domani che è più importante".



MERET - "È a Napoli da qualche stagione. Ha avuto un avvicendamento con Ospina, da allora ha giocato molte partite. È a un livello alto e sono contento per lui. Lo conosco poco ma ci rispettiamo. Gli auguro di continuare così ma domani mi auguro che finisca il loro sogno della Champions".



OSIMHEN E KVARA - "All'andata abbiamo saputo difenderci molto bene, soprattutto dalle tre punte. Cerchiamo di non concedere palle gol. All'andata ne hanno avuta una e l'hanno realizzata. Domani cercheremo di non dargliene rendendogli il gioco difficile".



FAVORITI? - "Credo che nella situazione in cui ci troviamo, avendo anche perso giocatori importanti a centrocampo, sarà equilibrata. Giocheremo in casa, veniamo da partite che ci hanno lasciato un buon sapore, non abbiamo subito gol. Speriamo di continuare così e superare il turno".



400 PARTITE CON IL BARÇA - "Spero di farne molte altre. Vedremo che succederà in futuro, peri l momento sono orgoglioso. Sono orgoglioso di difendere questi colori".



COSA TEMERE DEL NAPOLI - "La forza del Napoli è quella di tenere il pallone e far muovere gli avversari. Noi abbiamo la stessa impostazione. L'importante sarà evitare che tengano il possesso mettendogli pressione. Sarà la chiave della partita per noi. All'andata abbiamo lavorato bene e vogliamo continuare su questa linea".



CHRISTENSEN - "Lui in difesa è stata una decisione presa da Xavi. Ora ci dà un buon equilibrio tra i reparti. Lo vedo tranquillo e fiducioso".



LA SUA IMPORTANZA - "Mi sento importante nello spogliatoio, per l'esperienza, le partite e ciò che ho vissuto. Voglio dare sempre il meglio e voglio che si veda che sono lì. Sono contento di essere tornato dopo un periodo non così bello".



DI NUOVO GLI OTTAVI A BARCELLONA - "Sarà molto importante, così come l'andata. Ogni gara è importante per noi. Abbiamo campionato e Champions, lotteremo in tutte le competizioni per raggiungere il successo. Non vediamo l'ora arrivi domani".



L'ADDIO DI XAVI - "Lo conosco da diversi anni e mi è dispiaciuto sapere che andrà via. Siamo anche noi responsabili di questa decisione. Le cose non si fermano, bisogna pensare a dare il massimo. È un grande allenatore che dopo diversi anni ci ha riportati fin qui".



FLICK - "Flick al Barcellona? Non è il momento opportuno. Noi tedeschi lo apprezziamo molto, ma non è il momento di parlare di un altro allenatore. Domani giochiamo una partita importante e pensiamo a quella".