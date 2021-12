Il Barcellona potrebbe mollare Edinson Cavani per dare priorità a un acquisto in difesa. La punta uruguaiana avrebbe già dato l'ok al passaggio in Blaugrana nonostante la ricca proposta del Corinthians, ma l'arrivo di Ferran Torres, oltre alla necessità del difensore, potrebbe far tramontare la trattativa, scrive Sport. La Juventus segue con interesse l'evolversi della situazione, essendo anche lei interessata al classe '87 del Manchester United.