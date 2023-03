Franck Kessie, dopo l'infortunio di Pedri, ha acquistato maggior considerazione nelle gerarchie di Xavi. Il Barcellona non è interessato venderlo, ma data la situazione economica, lasciar partire l'ex Milan potrebbe far comodo. Secondo Fichajes.net, tre club inglesi sono molto interessati all'ivoriano: Tottenham, Chelsea e Manchester United.