Il Barcellona ha annunciato con un comunicato ufficiale che lascerà il Camp Nou per la stagione 2023/24 mentre lo stadio si sottoporrà alle opere di riqualificazione parte del progetto Espai Barça. Il club catalano giocherà le sue partite allo stadio Olimpico di Barcellona, ​​il Lluís Companys di Montjuic, mentre saranno realizzati i lavori che aumenteranno fino a 105mila i posti disponibili. Quattro gli anni previsti per vedere l'opera completa, ma già dal 2024-25 i blaugrana torneranno a giocare nel Camp Nou in cantiere con la capienza al 50%.