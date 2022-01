Il Barcellona ha ufficializzato di aver registrato l'ingaggio di Ferran Torres, acquistato per 55 milioni di euro più bonus dal Manchester City. La comunicazione del club spagnolo arriva dopo la notizia del prolungamento di contratto di Samuel Umtiti che, spalmandosi il suo ingaggio su una stagione in più, ha liberato spazio nella massa salariale per il tesseramento dell'attaccante spagnolo.