LATEST NEWS | FC Barcelona and Sevilla FC reach agreement on Jules Kounde transfer — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2022

Dopo l'annuncio delche aveva comunicato di aver trovato l'accordo con ilanche ihanno ufficializzato l'arrivo del difensore francese. Nuovo rinforzo per Xavi; operazione da oltre 50 milioni di euro che si aggiunge agli altri acquisti del club spagnolo in questa movimentata estate di mercato. Per il giocatore,di euro.