. Pugno duro del club blaugrana, stanco del lungo tira e molla con l'attaccante francese e il suo agente Moussa Sissoko, per questo è scattato l'ultimatum:, questa secondo Mundo Deportivo la deadline fissata dal Barça che, in caso di mancato riscontro, considererà chiusa la trattativa e lavorerà per una cessione immediata che permetta di monetizzare, pronto anche a mettere fuori rosa fino al termine del contratto (fine stagione) il giocatore qualora si rifiutasse di partire.- Ma dove potrebbe andare Dembele?, nonostante fino alla scorsa estate fosse stato effettivamente seguito con grande interesse dai bianconeri: troppo elevate ora le cifre per un'eventuale operazione, l'ex Borussia Dortmund. Più semplice ipotizzare che per il francese possa farsi avanti il, prossimo a perdere Mbappé, o che dalla Premier League arrivino offerte intriganti: dal ricco e ambizioso, dalin caso di fumata nera per il rinnovo di Salah o dal, dove ritroverebbe Tuchel che lo ha lanciato a Dortmund.- La Juve resta comunque 'coinvolta' nella situazione di Dembele, perché una sua partenza nelle prossime settimane potrebbe sbloccare il mercato in entrata del Barcellona che deve sempre muoversi con attenzione rispetto ai parametri imposti dalla Liga. L'ambizione di Xavi e della dirigenza è quella di arrivare a un altro attaccante, nonostante il rendimento dsi sia notevolmente alzato nel 2022, e: in caso di cessione di Dembele, dunque, può partire una nuova offensiva per l'attaccante spagnolo, con l'ipotesi di coinvolgere anchenell'affare con l'. Un'operazione comunque non semplice, perché la Juve non intende lasciare partire Morata senza avere in mano un altro centravanti, ma il Barça non molla e tiene aperte eventuali alternative (tra queste anche, in rotta con il Manchester United): tutto ruota attorno a Dembele, sono ore decisive per il futuro del francese e per il mercato blaugrana.