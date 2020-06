Rivaldo, ex stella di Barcellona e Milan, parla a Betfair del possibile arrivo sia di Neymar che Lautaro nel club blaugrana “Il forte interesse che il Barcellona sembra avere per Lautaro potrebbe significare che i catalani rinuncerebbero a Neymar. Perché è impossibile far firmare entrambi allo stesso tempo. Il club dovrebbe concentrarsi solo sulla firma di uno dei due: dovranno valutare anche i desideri di Setien. Lautaro al Barça per 100 milioni farebbe pensare che arrivi per fare il titolare. Purtroppo per lui, Luis Suárez è ancora indiscutibile e questo potrebbe essere un problema per Lautaro: all'uruguaiano mancano ancora due o tre anni ai massimi livelli. Lautaro è un grande giocatore che si adatterebbe perfettamente allo stile di Barcellona. Se invece hanno intenzione di acquistalo come erede di Suarez, allora sarebbe un rinforzo eccellente con un gran futuro davanti”.