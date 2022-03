Emre Demir, trequartista del Kayserispor che è stato ingaggiato dal Barça per giocare nella squadra di riserva a partire dalla prossima stagione, terrà un incontro con Jordi Cruyff e Xavi nell'hotel che ospita il Barcellona ad Istanbul per la sfida contro il Galatasaray in programma giovedì. Lo riporta El Mundo Deportivo.