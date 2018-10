Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, parla a Sky Sport in vista della sfida con l'Inter: "Formazione di carattere, una squadra che cerca di fare la partita, è in un momento di forma incredibile. Icardi? E' un grande giocatore, il più importante dell'Inter. Lo sta dimostrando, è un attaccante che fa reti importanti. Per il futuro non possiamo sapere niente: adesso gioca in una rivale, nent'altro".



SU MESSI - "Siamo una squadra, possiamo sopperire alla sua assenza".