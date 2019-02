Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, dopo la gara pareggiata per 0-0 contro il Lione, ha parlato ai microfoni di Sky: "A livello di gioco molto bene, ottimo anche l'impegno. Il risultato, invece, non ci soddisfa. Abbiamo prodotto tanto, 25 tiri sono molti, ma davvero non saprei come commentare, quello che mi importa è quello che abbiamo fatto in campo".