Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, parla in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di campionato con il Girona: "Lontano dal Camp Nou non stiamo ottenendo buoni risultati, ci sta risultando difficile. A Pamplona non meritavamo la vittoria, dobbiamo iniziare a fare anche in trasferta quello che facciamo in casa".



SU ANSU FATI AL MONDIALE UNDER 17 - "Ancora non l'hanno convocato, vediamo cosa succederà. Sarebbe un contrattempo perché si sta inserendo proprio ora nella nostra squadra".



SUL GRANADA - "È partito bene in questa stagione, ha entusiasmo e scaltrezza. Se prende l'onda giusta, può diventare pericolosissimo. Dobbiamo stare attenti".



SU MESSI - "Lo vedo bene. Spero che possa darci tanto domani".