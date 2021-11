"Adesso o mai più" sembrerebbe essere l'ultimatum lanciato da Xavi a Ousmane Dembelé. Il tecnico, come riporta AS, dovrebbe aver comunicato al giocatore di avere piena fiducia in lui, ma che il rinnovo del suo contratto in scadenza a fine stagione dipenderebbe dal rendimento in campo. Finora il giocatore ha giocato appena 25 minuti complici i numerosi infortuni.