, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa prima della partita dicontro l'Almeria. Ovviamente, gran parte dei discorsi si sono concentrati sull'addio di: "Puntiamo a conquistare i tre punti. È una partita importante per mettere pressione alÈ condizionata dall'addio di Gerard, merita tutti gli elogi dei tifosi del Barcellona.. La cosa normale è farsi da parte. Lo onora, ha un contratto. Mostra una grandezza spettacolare. Si merita il meglio, è un mito"."Abbiamo avuto una conversazione prima dell'inizio della stagione. Gli ho fatto sapere le mie intenzioni. È stato uno dei giorni più difficili della mia carriera da allenatore. Quel momento in cui ho parlato con lui da allenatore, come lo è anche adesso. È stato mio compagno, ho vissuto quelle circostanze ed è difficile da gestire"."Queste sono decisioni che vengono prese per il bene della squadra, il bene del club. Penso che ci siano stati momenti in cui altri hanno dovuto giocare prima di Gerard. È difficile, è dura, perché è stato un mio compagno di squadra e gli voglio molto bene, ma devo stare attento al bene della società”."Vedremo. Vedremo domani".- "Non so se lo sono stato. So di essere stato sincero, onesto con il messaggio e con ciò in cui credevo. È così che gliel'ho sempre fatto sapere. È sempre stato un esempio per la squadra. Non ha mai fatto una brutta figura, si è allenato al 100% ed è stato esemplare. Sono stato onesto con lui e le circostanze hanno segnato che ha deciso questo punto e fine"."Queste sono circostanze in cui molte volte non scegliamo la fine. Le circostanze lo fanno. In questo caso gli hanno fatto prendere questa decisione. Fortunatamente o sfortunatamente, è stato così. Gli auguriamo il meglio. Ha sempre tirato il carrello. Quando ha giocato è stato molto bravo. È competitivo ed è un vincente. Lo è sempre stato e continuerà ad esserlo ovunque andrà"."Difetti non mi piace... Lui è virtuoso, coraggioso, competitivo, vincente, senza complessi. Super intelligente. Ha più capacità intellettive del normale. Buon compagno di squadra, bravo capitano da quando sono qui. Niente da rimproverargli. Una decisione calcistica quella di non farlo giocare, niente di personale, solo calcio"."Sì, sarà con noi fino a martedì"."Può essere quello che vuole. Per le sue capacità, per la sua leadership, per la personalità che trasmette. Ha molte capacità. Senza dubbio. Avrei preferito fosse rimasto? Non ho problemi con lui. Se continuasse, continuerebbe ad aggiungere qualcosa. Non ho lamentele nei suoi confronti"."Ho cercato di essere onesto. Alla fine il calciatore sente sempre che la colpa è dell'allenatore se gioca poco. Devi fare i conti con questo, è il mio lavoro. La cosa di Piqué, la cosa di Alves... Queste sono decisioni difficili da digerire, ma per lui è lavoro. È una conversazione privata. Non sarò io a dirlo. Se vuole, lo farà lui"."È lui che decide. Alla fine questa è una famiglia e, se uno la sa, l'altro lo sa. È lecito. È la sua vita, la sua carriera. Ce l'ha fatta e ha vinto tutto qui. Tutto ciò che fa sarà rispettato. Si è guadagnato il diritto di scegliere come e quando"."Il rapporto è lo stesso. Non è male. Devo prendere decisioni per il bene della squadra e, alla fine, sicuramente, quando non sei titolare, a qualcuno che è stato tutto, non gli piace. Ma niente si è raffreddato”.Sì, ma è una legge della vita. Ora possiamo creare una nuova generazione d'oro. Ci sono molti giovani. Speriamo che sia così e che ci diano molto successo. È triste, è triste quando vedi giocatori, colleghi, che si salutano e finiscono la loro carriera. Ma è la legge della vita e succede a tutti noi"."È calmo e sta bene. Molto sereno. Ho parlato anche con la squadra. Immagino che uscirà domani o nei prossimi giorni. Tutto dipenderà da lui"."Sì, è un extra per lui. Vorrà partire nel migliore dei modi. Mi auguro che lo sostengano. Se lo merita. Ha avuto una carriera straordinaria. Cercheremo di farne una grande giornata per il club e, soprattutto per lui, uno dei migliori difensori centrali nella storia di questo sport"."Sono rimasto sorpreso dalla sua personalità. È vero che è venuto dal Manchester, ma come ha giocato, come ha capito tutto... Era di casa, certo, ma ha mostrato personalità. È un ragazzo coraggioso, con una personalità speciale. Ha un'intelligenza diversa dagli altri".