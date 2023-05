Xavi, allenatore del Barcellona, si è espresso in conferenza stampa sulla sua situazione col rinnovo: "Non sarà un problema e non è la priorità adesso. Ho un anno di contratto, non sarò mai un problema per il Barça. Vorrei restare qui tutta la vita, ma contano risultati e prestazioni. Questa stagione ha dato i primi frutti, possiamo fare cose ancora più grandi".