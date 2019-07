L'Inter ha accelerato, in maniera decisa, per Nicolò Barella: 45 i milioni di euro che i nerazzurri verseranno nelle casse del Cagliari per regalare ad Antonio Conte il centrocampista tanto desiderano. Il classe '97, quindi, diventerà uno dei colpi più cari della storia interista, che in top 10 vede tanti big ma anche tante sorprese. In attesa dell'ufficialità, per capire effettivamente, ed esattamente, quanto costerà (bonus compresi) il numero 18 dei sardi, possiamo dire che male che andrà sarà alle spalle di Bobo Vieri. E gli altri?



C'è Ronaldo, c'è il Fenomeno, non temete. Ma al nono posto. Altro mercato, altri tempi, altre clausole. Davanti a lui un altro brasiliano, Gabigol, ancora alla ricerca di se stesso in Brasile. Davanti a lui anche il giovane Bastoni, sul quale Conte conta parecchio. Vieri il più caro, come Joao Mario, secondo. E Quaresma? No, lui non c'è: fuori dai 10 più costosi. Dove ci sarà, al top, Nicolò Barella.