Dopo gli acquisti di Calhanoglu e Cordaz e la cessione di Hakimi,. Uno di questi è sicuramenteDopo l’Europeo, la priorità dei nerazzurri deve essere quella di offrirgli un contratto degno dell’apporto che ha dimostrato di poter dare in questi due anni.Quella di ieri può tranquillamente essere tacciata come una delle rare volte in cui Barella, in questa stagione, ha sbagliato una partita., uno dei soliti difetti che spesso gli vengono attribuiti,. In una partita come quella di ieri, forse, sarebbe stato più utile un palleggiatore come Locatelli, per fronteggiare il pressing a tutto campo di impronta nagelsmanniana che ha caratterizzato la prestazione dell’Austria, così come la maggior freschezza fisica di Pessina rispetto a Verratti ha fatto la differenza a lungo andare.Intanto, Barella è arrivato alla sua. Tradotto:La suae la suatorneranno utilissime per asfissiare i top player delle altre nazionali, e i suoisaranno di nuovo preziosi per agitare le acque delle loro difese. Tutto questo, però, sarà possibileche nel suo ruolo è di vitale importanzache contraddistingue il suo gioco.che i ritmi imposti da Conte hanno reso ancora più stremante. In nerazzurro, infatti, ha giocatofra Serie A, Coppa Italia e Champions League,, impreziosite da, una per squalifica e una, all’ultima giornata con lo scudetto già ampiamente assegnato, per turnover.Per questo le sue difficoltà con l’Austria sono più che comprensibili.Ora Barella è concentratissimo sull’Europeo, ma poi ci sarà da discutere ilma, per blindarlo, è assolutamente necessario un adeguamento. Ad oggi, infatti, Barella. Lui, però, da parte sua, dovrà eliminare quel piccolo grande difetto e imparare a non protestare con quella veemenza con cui lo fa di solito. I dettagli, soprattutto se vuoi essere un leader, sono spesso fondamentali. Ieri, ad esempio, hanno rischiato di essere fatali.