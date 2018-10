di Mancini. Già all’esordio, in amichevole contro l’Ucraina, dopo un tempo di adattamento, era venuta fuori la sua personalità. E’ in Polonia però che ha stupito davvero: in una partita così delicata, in ballo c’era una possibile umiliante retrocessione, il centrocampista sardo ha dispiegato tutte le sue qualità, mostrando una naturalezza disarmante in entrambe le fasi di gioco.(Jorginho-Verratti), garanzia di dominio nel palleggio.Lo abbiamo visto crescere di partita in partita, giocandoEd è proprio questa esperienza sfaccettata ad averlo reso, il profilo se volete più completo., che sembrano invece più specializzati e dunque meno adattabili a un contesto particolare e capriccioso come quello azzurro., in una intervista apparsa oggi sulla Gazzetta, dice, riferendosi a Barella:. Il numero 18 del Cagliari è davvero il suo erede, ormai è pronto per una big.In effetti Barella, anche lui rappresentaquando arrivò a Roma, per spiegare al Ninja il suo nuovo ruolo e soprattutto per non utilizzare la parola sfibrante “trequartista”. Un giocatore cioè in grado di stazionare o alzarsi tra le linee avversarie in fase di possesso, e che ha il compito di ricompattarsi immediatamente al centrocampo una volta perso il pallone. Sotto, un’intuizione di Barella da “centrocampista aggiunto”, proprio contro l’Inter, nella settima giornata.(Bradaric in questo caso). Guardate sopra come detta il filtrante taglialinea alle spalle di Gagliardini: a questo punto non gli resta che servire di prima, sopra la difesa nerazzurra, l’inserimento coordinato di Sau., un modulo che richiede tanto sacrificio alle mezzali. Ed è proprio sulla base di questo grande lavoro svolto nel club che Mancini ha avuto l’intuizione. L’intuizione di inserirlo nel 4-3-3 come mezzala dinamica, o più precisamente come. Sgravato dei compiti di scivolamento orizzontale grazie alla presenza dell’esterno alto in catena (è questa una differenza strutturale nella fase difensiva tra 4-3-3 e 4-3-1-2),Ecco di nuovo Barella tra le linee, in posizione più avanzata rispetto a Jorginho e Verratti, con cui in partenza formava il terzetto di centrocampo., sul suo piede forte. Da qui, alzandosi, poteva sfruttare meglio gli, oppure l’ampiezza in caso di un taglio di Chiesa. Eccolo mentre detta il passaggio a Florenzi buttandosi nello spazio. Tutta la personalità di Barella.Sotto vediamo poi un caso differente, peraltro già accennato poc’anzi.. Da questo attacco disperato –eravamo ancora sullo 0-0, all’88’- nascerà tuttavia una ripartenza pericolosissima della Polonia.Sul tiro deviato di Insigne, il pallone si impenna e viene respinto dalla retroguardia polacca. Jorginho sulla trequarti riapre di testa a sinistra verso lo stesso Insigne, che però è anticipato., che con un inseguimento lungo un campo intero (in pratica box to box), ripetiamo il minuto, all’88’, prova a metterci una pezza., e sarà l’ultimo di una lunga serie nell’arco della partita.. E raro.Partite pure con l’asta, Barella è pronto per diventare un top-player.