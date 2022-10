Seoltre alla duttilità di Calhanoglu, all'esperienza e personalità di Mkhitaryan, lo deve anche aUn altro gol contro la Sampdoria, il sesto stagionale, ovvero più di quanti fatti in tutta la stagione 2021/2022, e il terzo consecutivo in campionato. Una rete bella, per il perfetto lancio di Bastoni, il controllo del classe 1997 e la conclusione imparabile ma non solo.che cuore nerazzurro lo è sempre stato e come tanti altri ragazzini della sua stessa fede, aveva il poster del serbo in cameretta.SIMBOLO DELL'INTER - Per capire il momento dell'Inter, spesso basta osservare l'ex Cagliari.inveendo contro i compagni di squadra piuttosto che a correre in mezzo al campo,Vero è che anche nei momenti più complicati come a inizio stagione, in cui lo stesso giocatore era entrato nel giro delle critiche, le giocate estemporanee non erano mai mancateGiocate estemporanee appunto, prodotte dalla qualità individuale del giocatore a cui però dalla vittoria contro il Barcellona a San Siro - gara della svolta per Simone Inzaghi -. "Dico che è un campione, un nazionale. Quando si è messo a correre, lottare, è uscita tutta la sua qualità", così Stankovic ha commentato la prestazione di colui che ha ispirato da bambino.oltre a ieri, autore dell'assist che aveva permesso a Barella di segnare anche al Camp Nou. E allora,, ricordando la rete del 2-0 nell'anno dello scudetto con Conte. Quando così come ieri, l'asse Bastoni-Barella aveva funzionato alla grande.