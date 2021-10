Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha parlato nel corso di una diretta Instagram ai social del club nerazzurro: "Il mio gol più bello è quello contro la Fiorentina in Coppa Italia, difficile per coordinazione, e sono contento che la palla sia andata all'angolino".



SUGLI IDOLI - "Uno dei miei idoli era Dejan Stankovic, mi è sempre piaciuto come calciatore e ho sempre cercato di prendere il meglio di lui e cercare di fare bene come ha fatto lui con l'Inter".



SU BROZOVIC - "Bare dove sei? Come rispondo sempre a Brozovic, sono qua. Quello non mi vuole proprio lasciare in pace. Scherzi a parte, il nostro rapporto è nato in maniera naturale. Siamo due persone dirette, vere, quindi ci piace stare insieme, ridere, scherzare e divertirci".



SUL NUMERO - "Perché il numero 23? Ho sempre avuto il 18, ma quando sono arrivato all'Inter c'era Asamoah, quindi ho dovuto virare su un altro numero e ho scelto il 23 perché è il numero del mio idolo Lebron".



SULLA MUSICA E LE SERIE - "Che musica mi piace? Ascolto un po' di rap, qualcosa di italiano e poi, siccome ormai sono papà di tre bimbe, canzoni per bambini. Il film preferito? Più che un film ho una serie che mi piace molto, che è Vikings".