Dopo i festeggiamenti per la promozione in Serie B, il Bari pensa già al futuro, Il presidente, Luigi De Laurentiis, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato così dell'allenatore, Michele Mignani: "Con il mister ci siamo abbracciati l'altra sera. Gli ho fatto i complimenti per tutto, sarei felice restasse con noi". Il tecnico biancorosso ha il contratto in scadenza a giugno ma con l'opzione di un altro anno in caso di promozione.