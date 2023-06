Con la nuova stagione ormai alle porte, il Bari e capitan Valerio Di Cesare dovranno definire il futuro del difensore. Come riporta Il Corriere dello Sport, il suo destino può essere quello di “capitano” non giocatore, per il ruolo di leader e uomo simbolo fuori e dentro al campo che ha sempre mostrato di essere. Il suo contratto, infatti, scade proprio il prossimo 30 giugno 2024.