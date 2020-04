Dopo anni in cui l’alternanza tra Serie A e Serie B era diventata la normalità, da qualche anno il Bari ha dovuto azzerare tutto e ripartire dai dilettanti. La crisi societaria, la mancata iscrizione al campionato cadetto del 2018 ed altre peripezie hanno annullato una storia ultracentenaria, costringendo i pugliesi a ripartire dal fondo. Eppure, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, il Bari sembra voler e poter tornare al posto che gli compete. Nella stagione 2018-2019 ha centrato, al primo colpo, la promozione in Serie C. Nella stagione in corso, i ragazzi allenati da mister Vincenzo Vivarini hanno dato vita ad un campionato di livello, che li ha portati al secondo posto del Gruppo C di Serie C (60 punti contro i 69 della Reggina). Una serie B quasi a portata di mano, quindi, per il Bari, anche se l’emergenza coronavirus potrebbe annullare la cavalcata dei biancorossi. I betting analyst vedono un futuro piuttosto roseo per i pugliesi e confezionano una quota possibile per l'approdo in Serie A, in questa stagione o nella prossima. Vedere il Bari fra i grandi entro il entro il 30 giugno 2021 è un'ipotesi che vale 10 volte la scommessa. Una tripla scalata, dalla Serie D alla A, possibile, quindi, per i biancorossi. Ma prima dovrà risolversi l’emergenza coronavirus.