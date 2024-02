Bari, Marino a rischio: si pensa a Fabio Cannavaro per la panchina

3-0 pesantissimo, quello subito dal Bari in casa del Palermo nella gara d'apertura del weekend di Serie B: solo 5 i punti sulla zona playout per una squadra che l'anno scorso è andata a un soffio dalla promozione in Serie A, per questo la posizione del tecnico Pasquale Marino (4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) è fortemente traballante.



IPOTESI CANNAVARO - Fabio Cannavaro, presente in più d'un'occasione al 'Maradona' durante le partite del Napoli e a colloquio con i De Laurentiis, potrebbe essere una soluzione percorribile secondo il Corriere del Mezzogiorno, anche nell'ottica di una futura "promozione" in azzurro, visto che la proprietà è la stessa. In lizza ci sarebbero anche Leonardo Semplici e Beppe Iachini.



CANNAVARO, DOVE ERAVAMO RIMASTI - Cannavaro non allena da circa un anno, quando fu scelto da patron Vigorito al posto di Caserta in sella al Benevento senza riuscire a rilanciare una squadra in caduta libera, venendo poi sollevato dall'incarico proprio a febbraio 2023.