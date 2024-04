Bari, peggio di così... L'incubo Serie C si avvicina: numeri impietosi e calendario quasi impossibile

Dopo aver assaporato, sino agli ultimi secondi della scorsa stagione, la promozione in Serie A, la squadra pugliese rischia di salutare la cadetteria. Pesante il ko contro il Cosenza arrivato al Marulla nel tardo pomeriggio odierno, che ha costretto gli uomini di Giampaolo ad arrendersi per 4-1, con reti di Mazzocchi, Tutino, Forte e Calò su splendida punizione. Inutile la rete dell’ex di Marco Nasti, che aveva provato ad accorciare i conti, dopo l’iniziale 1-2 della squadra calabrese.

. E pensare che, nelle idee della proprietà, questa formazione, rimaneggiata dal mercato estivo, doveva puntare alla promozione diretta in Serie A. Il destino (e i risultati) invece, stanno ipotizzando l’amarezza, sempre più concreta, di una clamorosa retrocessione.

BARI, CHE METAMORFOSI: DAL SOGNO A ALL’INCUBO C IN UNA STAGIONE

I risultati sono impietosi, data anche una situazione in panchina che testimonia un percorso tortuoso.: all'esonerato Michele Mignani (fautore dell’arrivo alla finale playoff dello scorso anno) è subentrato Pasquale Marino, sostituito poi da Beppe Iachini, esonerato a sua volta per fare spazio a Federico Giampaolo, ex tecnico dell’Under 19 e della Primavera pugliese e traghettatore in quest'ultima parte di stagione.- che ha sbagliato l'impossibile in quest'annata, dalla comunicazione, al mercato agli esoneri -

Con tre giornate ancora da giocare,Il rischio è alto, dato che i Galletti non vincono dal 17 febbraio scorso, dall'1-0 alla Feralpisalò marcato Sibilli.Dopo la trasferta persa a Cosenza, c’è il Parma al San Nicola (emiliani che sono primi in classifica e cercano i punti decisivi per la promozione diretta A, che può arrivare anche già nella prossima giornata), quindi il Cittadella al Tombolato e il match finale in casa contro il Brescia.Il presente, in ogni caso, risponde a un obiettivo primario: mantenimento della categoria.I tifosi hanno già da tempo sfidato apertamente la proprietà, ora spetta a De Laurentiis cogliere il guanto di sfida. Meno chiacchiere per sviare dai reali problemi di Bari, più fatti. A De Laurentiis dimostrare l’amore da sempre giurato verso la piazza pugliese.