Bari-Ternana: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

In, Playoff a parte, è anche tempo di. A giocarsi la permanenza in cadetteria sono, giunte rispettivamente diciassettesima e sedicesima in campionato. I pugliesi, protagonisti di un tracollo che li ha portati ad un passo dalla retrocessione, sono riusciti a guadagnarsi la chance di provare a restare in B attraverso lo spareggio con gli umbri che hanno chiuso il 2023/2024 a 43 punti (41 quelli dei pugliesi).Bari-Ternana rappresenta il Playout d'andata, con ritorno previsto giovedì 23 maggio a Terni alle 20:30. In caso di parità al termine dei 180' a salvarsi sarebbe la Ternana, meglio classificatasi nella stagione regolare. Non sono previsti, infatti, supplementari né rigori.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Bari-Ternana in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Bari-Ternana su NOW TV

GUARDA SU NOW TV

Bari-Ternana, Playout d'andata di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e visibile in tv su DAZN scaricando l'app su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox oppure il TIMVISION Box.

Bari-Ternana, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su cellulari e tablet, su NOW e su Sky Go.