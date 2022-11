La rivelazione della prima parte di stagione in Serie B è senza dubbio Walid Cheddira. Re dei gol e contemporaneamente anche degli assist in cadetteria, il 23enne italo-marocchino si è guadagnato la chiamata al Mondiale da parte della nazionale nord-africana.



Ma lo strepitoso rendimento fornito fin qui dall'attaccante dei galletti ha attirato su di lui anche le inevitabili attenzioni di mercato dei grandi club. Tre in particolare, stando a quanto riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, starebbero monitorando attentamente le sue prestazioni.



Si tratta di Napoli, Lazio e Sporting Lisbona, tutte disposte ad andare all'assalto del suo cartellino già a gennaio.