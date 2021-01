Profeta in patria. Il Bari ha ingaggiato in prestito dal Teramo l'attaccante Pietro Cianci (classe 1996) che era al Potenza. Dove si trasferisce (sempre in prestito ma con obbligo di riscatto in caso di salvezza) un'altra punta: Niccolò Romero (classe 1992) che il Bari ha acquistato a titolo definitivo dalla Juve Stabia. Che in cambio ottiene dal Bari il difensore Giuseppe Esposito (classe 1999). In uscita dal club pugliese pure il giovane Giuseppe Polichetti (classe 2002), che passa al Messina.