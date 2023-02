La corsa alla salvezza è un mattatoio: ci vuole coraggio, ci vogliono nervi saldi e anche un bel po' di soldi, diranno i più; probabile,Fiducia assoluta nel lavoro del duo, che hanno tirato su e affidato già due anni fa a(un allenatore mai abbastanza premiato ed elogiato per il suo lavoro) una rosa all'altezza della situazione. Che in effetti sta facendo cose meravigliose:. Quella dei salentini è la migliore difesa tra quelle delle squadre che occupano le posizioni dalla 13esima in giù.Sì, ma questa rosa quanto è costata? Il Lecce ha, appenaper una trentina scarsa di giocatori., quello che comprende i giocatori più utilizzati,, con i prestiti di Umtiti e Colombo e il più costoso che è Blin, non certo la stella della squadra: 600mila euro, contro i 500mila che è costato Strefezza.Non solo economici, ma anche giovani, e quindi fonte di plusvalenze assicurate dall'ottima gestione tecnica:. Si tratta dei terzini Gendrey e Gonzalez, del numero 9 Colombo, della mezzala Gonzalez e dell'esterno di riserva zambiano Banda. A ciò si aggiunga che, pronta a sfornare altri talenti a costo zero, primi tra tutti il centrocampista("Mi sono fatto un regalo per San Pantaleo", lo ha annunciato Corvino poco prima del suo arrivo) e l'attaccante. Ecco qua il Lecce, la squadra hipster che si salverà - a meno di cataclismi - con una spesa irrisoria.(0 euro, dalla Samp in prestito con diritto di riscatto e controriscatto)(300mila euro, dall'Amiens nel 2021)(350mila euro, dall'Ascoli)(0 euro, prestito dal Barcellona)(0 euro, a titolo gratuito dal Palermo nel 2019)(0 euro, a titolo gratuito dalle giovanili del Barcellona nel 2019)(170mila euro, dall'Admira Wacker nel 2021)(600mila euro, dall'Amiens nel 2021)(550mila euro, dalla SPAL nel 2021)(0 euro, dal Milan in prestito con diritto di riscatto e controriscatto)(400mila euro, dalla SPAL)