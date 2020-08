nel corso della lunga conferenza stampa andata in scena nella serata di ieri, per fare il punto sugli ultimi giorni delicati, in seguito al pesantissimo ko per 8-2 contro il Bayern nella semifinale di Champions, e per dirimere il futuro del club:che attende i blaugrana già nei prossimi giorni e che ha già, rimpiazzato da RonaldUn repulisti totale ma necessario, vista la deludente annata cheche li costringerà adper ottimizzare le perdite.- Le parole del numero uno, almeno per il momento, sono state ben chiare:Le più importanti:Sarebbe ovvio dire solo Messi, che è il miglior giocatore della storia. Da anni lavoriamo al futuro. Abbiamo una buona base, c'è anche Griezmann. Sono giocatori giovani, su cui contiamo molto e che trascorreranno tanti anni con noi. Alcuni provvedimenti dovranno essere drastici e dovremo dire addio con tutti gli onori del caso ad alcuni giocatori che ci hanno dato tutto. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione".. - All'appello, per motivi anagrafici ma non solo,Il numero uno dei catalani hama non gli altri: Luiscome raccontano dalla Spagna, èimpegnata nell’identificare il giocatore adatto per indossare la maglia numero 9..che ha sempre declinato per motivi d’età e d’ingaggio,, seguito anche dalmentre al momento è difficile ipotizzare un'altra destinazione per i due "capitani di mille battaglie". Ma tutte le epoche d'oro prima o poi terminano.@AleDigio89