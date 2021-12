Andrea Barzagli, ex difensore della Juve, parla a Dazn di Roma-Inter: "Mourinho? Avrà sicuramente emozione, quando inizierà la partita si dimenticherà i suoi trascorsi nell'Inter. Zaniolo? Se ti fanno fallo in continuazione vuol dire che sei forte, Mourinho sta cercando di tutelarlo, manda un segnale agli arbitri, a tutti. Dzeko si è integrato subito benissimo, ha grande voglia d vincere. Sta facendo veramente bene, ma il pubblico lo può condizionare. Skriniar è diventato un giocatore importante, è quello che dà equilibrio ma anche più aggressività. Sta facendo un grandissimo campionato, determinante per aggredire l'avversario. Lautaro sta dimostrando un buon affiatamento con Dzeko, si sta confermando anche in questa stagione".