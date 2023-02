L'ex-difensore della Juventus, Andrea Barzagli ha commentato da Dazn gli ultimi risultati della Roma.



"Non sono mai stato convinto che la Roma potesse lottare per la zona Champions. Perché la rosa non è all'altezza. Ha solo una squadra, non due come le altre. Ha i titolari e non le riserve. Dybala quei palloni che ha toccato ha inventato. Però poi finisce lì. Le altre squadre mettono in campo giocatori che spostano. Belotti? Quest'anno non l'ha mai dimostrato e non ha mai dato garanzie".