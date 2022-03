Andrea Barzagli ha le idee chiare per la volata scudetto: "Credo che il Milan abbia qualche percentuale in più delle altre, perché ha entusiasmo, un buon calendario e può approfittare dei due scontri diretti delle altre nel prossimo turno di campionato. Una spinta importante poi può arrivare da Leao e Giroud".

Sulla Juventus: " Non dipende solo da lei, deve fare il massimo sforzo vincendole tutte e sperare che le altre tre si fermino", ha detto alla Gazzetta dello Sport.