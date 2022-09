Il tecnico delha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina:"Domani si sfidano due squadre di qualità, la Fiorentina ha una storia da top club e per noi sarà una partita difficile. Però siamo pronti, faremo tutto ciò che potremo, vogliamo continuare così nella fase a gironi. Loro anno perso alcuni punti ma sono ancora favoriti, noi però speriamo di poter continuare a giocare bene. Sarà tosta, ma siamo fiduciosi, entriamo in campo per vincere"."C'era il Besiktas, non avevamo tempo. Dopo la conferenza però ci sarà l'analisi specifica. Sappiamo comunque che hanno giocatori di qualità, ce ne sono di cose da fare"."Per me è il miglior allenatore turco di tutti i tempi, è rispettato in tutta Italia e a Firenze è un idolo. Quando allenava la Fiorentina, in Turchia tutti tifavano viola. Per noi è un modello, vogliamo essere come lui. Anche quando giocavo al Galatasaray è stato una persona molto importante per me. Domani sarà allo stadio, per via del rapporto che ha con la Fiorentina. Forse è la prima volta che affrontiamo una squadra così, sono i favoriti del gruppo. Però domani scendiamo in campo e vogliamo vincere. Mi aspetto una buona partita"."Non ha raccolto molti minuti di gioco, ma è perché stava male. Ha avuto la febbre, per me è un fratello e vorrò sempre aiutarlo. Quando starà meglio fisicamente, di sicuro, lo farò giocare"."L'Italia è un paese importante per me, le persone sono simili a noi. Mi piacerebbe lavorare là in futuro ma devo pensare al presente. Noi e la Fiorentina siamo due squadre simili, non è importante quanti gol concederemo ma tenere il possesso e attaccare più di loro. Tre partite a settimana? Per me le grandi squadre devono saper gestire il doppio impegno".- "Conosco bene Vincenzo Italiano e rispetto molto la sua filosofia di gioco. Ma noi abbiamo già esperienza nel campionato turco, che non è facile. Noi possiamo fare tutto in campo, è sempre stata la mia mentalità, siamo forti".