La conferenza stampa dell'allenatore del Basilea, Heiko Vogel, in vista della sfida di Conference League di domani al Franchi contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole:



"Per domani ci aspettiamo una partita molto difficile contro un avversario molto forte. Avremo molto poco tempo per attaccare, quindi dovremo fare la partita perfetta".



CABRAL - "Conosciamo Cabral, quindi ci preoccupiamo. Pensiamo alla partita di domani. Sappiamo che è un grande calciatore, ma è tutta la squadra che funziona bene. Nel 2023 hanno dimostrato tutta la loro qualità e non sarà semplice".



ULTIMA CON LO ZURIGO - "Domenica è stata una bella partita, come un classico in Svizzera. Sono successe cose molto discutibili, ma pensiamo a domani. Il gesto di Xhaka è stato un po' estremo, ma per me lui resta un giocatore importante, di tanta esperienza. E' uno che porta avanti la squadra, che la guida, che si prende le sue responsabilità. Ho parlato con lui e per ora pensiamo solo alla partita di domani".



ATTEGGIAMENTO - "Domani sarà la prima delle due partite. Dovremo rimanere compatti e lasciare pochi spazi. Faremo di tutto per mettere in difficoltà la Fiorentina, per pensare poi al ritorno. Sarà una partita molto tattica".