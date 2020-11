Contro la Lazio laha fatto vedere cose buone nell'organizzazione di gioco e nel possesso palla:. Non c'è dubbio però che il cantiere sia ancora aperto, tanto per la squadra quanto per l'allenatore, che deve fare. L'esperienza è quella cosa che, insieme all'intuito e alla preparazione, porta poi a fare la cosa giusta nel momento giusto. E questo,nel quale la Juve è stata raggiunta al 95': l'atteggiamento del tecnico dei bianconeri è rimasto lo stesso di quello tenuto nel resto della partita. E, probabilmente, ha condizionato quello della squadra. Ovviamente l'indole e il carattere di una persona, e di conseguenza di un allenatore, non si possono cambiare, almeno non del tutto. Maa seconda delle occasioni. E nell'occasione dei minuti finali di Lazio-Juve a bordo campo