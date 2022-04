Vuole tornare per restare alla Juve. In alternativa, meglio la cessione. Basta prestiti, Nicolò Fagioli si sente pronto e non vede l'ora di giocarsi le sue chances alla corte di Max Allegri. Piuttosto chiederebbe la cessione per tentare la scalata altrove. Questo è il messaggio recapitato da D'Amico, il suo agente, al club bianconero. Un verdetto, con ogni probabilità, dopo il ritiro estivo.