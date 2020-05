Ai tempi dell’Atalanta ne parlavano da predestinato e stando ai risultati non avevano torto. Alessandro Bastoni ha retto il grande salto e dopo l’anno da protagonista in una realtà più ovattata come quella di Parma, si è preso anche l’Inter e la stima di Conte, che nei piani futuri ha tutte le intenzioni di partire dal difensore classe ‘99.

REPARTO COLLAUDATO - Una scelta, quella del tecnico salentino, che ovviamente influirà anche sul mercato. Ausilio e Marotta sono certi che la difesa è l’unico reparto da non rinforzare, con Skriniar che traslocherà costantemente a destra, de Vrij al centro e Bastoni a sinistra, la retroguardia nerazzurra si candida ad essere tra le più forti del campionato.



COME VUOLE CONTE - Bastoni ha guadagnato i gradi da titolare, si è trasformato da scommessa a garanzia. Ha saputo farlo anche grazie alle sue caratteristiche, che gli consentono di soddisfare le esigenze di Conte in materia di 3-5-2. L’ex Atalanta tiene alta la difesa, calpesta con continuità la linea del centrocampo e partecipa alla manovra. Inoltre è una soluzione di non poco conto sulle palle inattive.

L’Inter punta supreso a zero dalla Lazio)dalla Sampdoria (operazione simile a quella di Bastoni),con calciatori che ad oggi sono richiesti da club come City e Barcellona.