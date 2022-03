Gabriel Batistuta, storico ex attaccante della Fiorentina e della Roma, ha parlato ai media presenti (tra cui Calciomercato.com) dopo la presentazione del progetto vincente per la risu



La prima impressione è buona. Tutti i progetti mi sembravano carini, ma quello che ha vinto mi sembra quello giusto. Per me era importante che la Fiorentina rimanesse al Franchi, così posso ancora raccontare ai nipotini che ho giocato lì.



CAMPIONATO - "Ormai ci sono quelle quattro davanti... Inter, Milan, Napoli, Juventus hanno chances. Mancano ancora 30 punti, sono tanti, se continua a giocare così può rientrare anche la Juve".



COPPA ITALIA - "La Fiorentina ha un'idea di gioco, può andare là e metterla in pratica. E' difficile, ma non impossibile".



PIATEK - "Ha sempre fatto gol, ora vive un momento magico. Ogni palla che tocca fa gol. Se continua così ci fa piacere".



LAUTARO - "Ma quale momento difficile, è un grande giocatore... Io sono stato 11 partite senza segnare. Non ci sono dubbi su Lautaro".