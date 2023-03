Il Bayer Leverkusen sta disputando un'ottima stagione, come denota l'ultima vittoria in campionato contro il Bayern Monaco e l'approdo ai quarti di Europa League. Una squadra piena di talenti, ma uno spicca più degli altri, Moussa Diaby. L'ala francese è molto richiesta, specialmente in Premier, da squadre come Arsenal, Newcastle e Manchester United. Il club tedesco, come riporta TeamTalk, ha fissato il prezzo per il suo gioiellino: 62 milioni di sterline.